Güreş kampındaki bir sporcuda koronavirüs tespit edildi
Türkiye Güreş Federasyonu’na bağlı Niğde Demirkazık'ta bulunan Gençler Kadın Milli Takım kampında bir kadın sporcuda koronavirüs çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatı ile başlayan kamplarda Güreş Federasyonu’nun almış olduğu önlemler sayesinde Covid-19 virüsü taşıyan bir kadın sporcunun diğer sporculara virüs bulaştırması engellendi.
5 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Gençler Kampı öncesi Güreş Federasyonu tüm önlemleri alarak, kampa katılan tüm sporcuları Covid-19 testine aldı.
İlk testlerin negatif çıkmasının ardından federasyonun kampta görevlendirdiği doktor, bir sporcunun ateşinin yüksek olması üzerine, kadın sporcu tekrar Covid-19 testine aldı.
İkinci testi pozitif çıkan kadın sporcu karantina altına alındı. İki gündür karantina altında olduğu belirtilen sporcunun, sağlık durumunun iyi olduğu ve 3 gün sonra tekrar Kovid-19 testine alınacağı belirtildi.
Tüm önlemler alındı
Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, doktorun verdiği bilgiler doğrultusunda tüm önlemleri alarak sporcunun temas ettiği 4 arkadaşını da önlem olarak kontrol altına aldı.
Toplam 40 kişinin bulunduğu kampta 14 gün karantina uygulanacak. Öte yandan, diğer sporcuların ve kampta bulunan kişilerde virüse rastlanmadığı öğrenildi.
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