Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Yönetim Kurulu, Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu ve WT denetçisi Ali Sağırkaya da katıldı.

Toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kıta elemesini gerçekleştirmeyen Avrupa ve Asya kıtaları için 2021 yılı haziran ayına kadar süre verilmesi kararı alındı.

Ekim ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ise iptal edildi. Bir sonraki şampiyonanın 2022 yılında aynı yerde yapılacağı açıklandı.

2020 yılı içinde WT tarafından düzenlenen antrenör kursuna katılan antrenörlerin uluslararası sertifikalarının süresinin ise bir yıl uzatılarak, 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Sporcuların olimpik puanlarının kıtalar arasında adil bir şekilde korunması için çalışma yapılacağı alınan kararlar arasında yer aldı.

Aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final müsabakalarının yapılıp yapılmayacağına ise koronavirüs salgınının seyri takip edilerek ekim ayında yapılacak toplantıda karar verileceği duyuruldu.

Toplantıda, WT tarafından kasım ayı içerisinde on-line poomse şampiyonası düzenlenmesi kararı da alındı.

WT'nin bir sonraki yönetim kurulu toplantısı, 5 Ekim'de yine video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. 6 Ekim tarihinde ise aynı yöntemle olağan genel kurul yapılacak. WT'nin ilk yüz yüze toplantısının ise 2021 yılı nisan ayı içinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılması planlanıyor.