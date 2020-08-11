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Denizlispor teknik direktör Prosinecki ile anlaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile ön protokol imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile ön protokol imzalandığı belirtildi.
Prosinecki ile 14 Ağustos Cuma günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Etiketler: denizlispor Robert ProsineckiSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:58
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