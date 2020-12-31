Boksa 3 yıl önce Almanya'da başlayan 19 yaşındaki Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonu ile iletişime geçerek, Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda denendi ve Erkek Boks Milli Takımı'na alındı.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Türkiye'yi +91 kiloda temsil edecek Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Mehmetcan, yumruklarını hayali olan Tokyo Olimpiyatları için hazırlıyor. Milli sporcu, Almanya'da 3 yıl önce kuzeniyle boksa gittiğini söyledi. Mehmetcan, daha sonra boksu çok sevdiğini anlattı.

"Beni Almanya şampiyonasına götürmek istemediler. Kendi adamları vardı Alman, onu götürmek istediler. Babamla konuştum. Daha sonra Türk Milli Takımı'yla irtibata geçmeye çalıştık. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve asbaşkan Yılmaz İlkay Arın, bizi Türkiye'ye davet etti. Ahmet Cömert Turnuvası'nda denendim. Finale kadar geldim, iyi maçlar çıkardım. Daha sonra milli takıma alındım."

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemiz için dövüşmek benim hayalimdi"

Mehmetcan, anne ve babasının 25 yıldır Almanya'da çalıştığını ifade etti. Mehmetcan, Türkiye'de antrenörlerinin ve sporcu arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.

"Bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemiz için dövüşmek benim hayalimdi. Türk bayrağı için dövüşmek istedim hep. Ne zaman Türkiye adına ringe çıksam çok gururlanıyorum. Şu an ben burada boks yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Ben de istekli bir şekilde gelişiyorum. Dünya çapındaki rakiplerimi izliyorum. Hedefim öncelikle vizeyi almak daha sonra inşallah Tokyo Olimpiyatları'nda derece elde etmek."