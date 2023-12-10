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Spor
AA 10.12.2023 21:39

Granada Athletic Bilbao maçı yarıda kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında oynanan Granada-Athletic Bilbao maçı tribündeki bir taraftarın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinden dolayı 18. dakikada durdurulup, ertelendi.

Granada Athletic Bilbao maçı yarıda kaldı

Nuevo Los Carmenes Stadı'nda oynanan Granada-Athletic Bilbao maçının 18. dakikasında ev sahibi takımın tribünlerinden bir taraftar kalp krizi geçirdi.

Bazı taraftarların çağrısıyla hakem Miguel Angel Ortiz Arias karşılaşmayı durdurarak, stadyumdaki ve her iki takımın sağlık ekiplerini tribüne yönlendirdi.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan taraftarın ölüm haberini stadyumda duyurularak, karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

Granada ve Athletic Bilbao dışında çok sayıda La Liga kulübü, taraftarın ölümünden dolayı başsağlığı mesajları yayımladı.

Karşılaşmanın durdurulduğu 18. dakikada konuk takım Athletic, maçı 1-0 önde götürüyordu. Henüz tarihi açıklanmayan maçın kaldığı yerden devam ederek oynatılacağı bildirildi.

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