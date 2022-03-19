Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Göztepe'nin rakibi Alanyaspor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, 27 puanla 18. sırada yer alıyor.
46 puana sahip Aytemiz Alanyaspor ise 5-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını İzmir'de sarmayı hedefliyor.
İlk yarıdaki karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Göztepe Süper Lig
Son Haberler
- 16:32
- 16:09
- 16:11
- 15:57
- 15:40
Sıradaki Haber
Adana Demirspor Başakşehir'i ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz