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Göztepe'nin koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik ekip ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında 4 Mayıs'ta A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Covid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
Etiketler: Göztepe koronavirüs testiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 13:42
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