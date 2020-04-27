Haber Giriş: Kaynak: AA
Göztepeli futbolcular sahaya indi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.
Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.
[Fotoğraf: Göztepe Spor Kulübü]
Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.
Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.
Etiketler: Göztepe koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 20:25
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