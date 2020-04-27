Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya'da ligin haziran sonunda başlatılması planlanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.
Ligden yapılan açıklamada, maçların haziran sonunda başlatılıp, 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Sezonun tamamlanamaması halinde alt ligden ilk iki sırasındaki takımların Premier Lig'e yükseltilmesinin düşünüldüğü aktarıldı.
Bu senaryoda, küme düşme olmayacağı ve gelecek sezonun 18 takımla oynatılacağı, 2021-2022 sezonunda ise yeniden 16 takıma dönüleceği ifade edildi.
Etiketler: koronavirüs salgını Rusya Premier LigSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:58
Son Haberler
- 19:29
- 19:26
- 18:22
- 18:02
- 17:46
Sıradaki Haber
UEFA'dan federasyonlara mali destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz