Haber Giriş: Kaynak: AA
UEFA'dan federasyonlara mali destek
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yapıldığını açıkladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon euro destek sağlandığını belirtti.
Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.
Etiketler: UEFA koronavirüsSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:18
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