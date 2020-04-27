Juventus, İngiliz ejibi Manchester United'da forma giyen eski oyuncusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna katmak adına gözünü karartmış durumda...

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz transfer döneminde yüksek transfer ücretlerinin ortaya çıkması zor görülürken, Juventus'un bir takas teklifiyle Manchester United'ı ikna edebileceği belirtiliyor.

İtalyan temsilcisi Pogba takasında, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ve Miralem Pjanic'i kullanabilir. Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu bölgeler dikkate alındığında takasa, Alex Sandro ve Douglas Costa gibi isimler de dahil olabilir.

İngiliz ekibi, bu sezon sakatlığından dolayı sadece 7 maçta forma giyen Fransız orta sahanın gidişine sıcak bakıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise gelecek sezona yeni bir orta saha kurgusuyla başlamak istiyor.

Pogba'yı isteyen kulüpler arasında Barcelona ve Real Madrid'in de bulunması, ManU'nun elini güçlendiriyor.