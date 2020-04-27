Dünyanın en fazla izlenen otomobil sporları Formula 1'de koronavirüs yüzünden yaşanan takvim belirsizliğinde umutlu bekleyiş sürüyor.

Formula 1 üst düzey yöneticisi Chase Carey, 5 Temmuz'da düzenlenecek Avusturya yarışı ile sezonun başlayacağına inanıyor.

Carey, Formula 1'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 15-18 yarışlık bir takvimin hedeflendiğini, açılışın Avustrurya'da yapılacağından umutlu olduğunu belirtti.

Chase Carey, sezonun Avrupa'da açılmasının ardından aralık ayına kadar Avrasya, Asya ve Amerika'da yarışların düzenleneceğini ve 2020 sezonunun Abu Dabi'de tamamlanacağını kaydetti.

19 Temmuz'daki Büyük Britanya yarışının seyircisiz olacağının açıklandığını belirten Carey, sezonun ilk yarışlarından bazılarının "kapalı kapılar" ardından koşulabileceğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, son şeklini almış takvimin mümkün olan en kısa sürede duyurulacağı da belirtildi.