Teknik sorumlu Serdar Sabuncu iki müsabakaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıkacağını açıklarken, Baku, Lourency, Mihojevic, Di Santo, Tijanic ve Arslanagic'in de gelecekleri netleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısını 7'ye çıkarılacağını duyurmasının ardından sarı-kırmızılılar elindeki bazı yabancı futbolcuları tutacak.

Beşiktaş ve Adana Demirspor karşılaşmalarında Sabuncu, yabancı futbolcuları da değerlendirecek.

Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek golcü Adis Jahovic'le yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Kaleci Kenan Piric de yeni sezonda Göz-Göz'le yola devam etmeyecek.

Sezon oynanırken, Ndiaye ve Nwobodo bonservisiyle satıldı, Burekovic'in mukavelesi ise karşılıklı olarak feshedildi. Tannane ve Moubandje'nin de sözleşmeleri de mayıs ayı sonunda bitecek.

Mehmet Sepil bekleniyor

Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil bu hafta içinde kamuoyuna açıklama yapacak.

Son aylarını yurt dışında geçiren Sepil, devir işlemleriyle ilgili camiaya duyuru yapacak ve gelişmeleri aktaracak. Mehmet Sepil Beşiktaş karşılaşmasından önce medya mensuplarıyla buluşmayı planlıyor.