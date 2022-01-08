Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kovid-19 vaka sayısı 2'ye çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de 9 Ocak Pazare günü Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Süper Lig Göztepe Koronavirüs
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