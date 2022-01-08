Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 9 Ocak Pazare günü Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.