Giresunspor Galatasaray'ı tek golle geçti
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.
Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Müsabakada 3 puana ulaşan taraf 11. dakikada Magomed Shapi Suleymanov'un attığı gol Giresunspor oldu.
Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, ikinci yarıya da kötü başladı. Ligde altıncı yenilgisini alan Galatasaray 27 puanda kaldı.
Sarı kırmızlı ekip ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 25'e yükseldi.
Ligin ikinci yarsına flaş bir galibiyetle başlayan GZT Giresunspor, ligde iki maç sonra kazanarak puanını 25'e yükseltti.
Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle küme düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı.
İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 11. dakikada konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı. 0-1.
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi.
Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Halil Dervişoğlu
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Zeki Yavru, Süleymanov, Flavio, Sergio, Balde
Gol: Dk. 11 Süleymanov (GZT Giresunspor)