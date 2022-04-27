Golcüsü Cherif Ndiaye’yİ Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port’a, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo’yu ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Cincinnati’ye satan sarı-kırmızılılarda Soner, Jahovic, Murat, Wilker, Tannane, Aytaç, Moubandje ve Atakan sezon sonu kesin olarak Göztepe ile vedalaşacak.

Sözleşmeleri biten 8 futbolcuyla herhangi bir görüşme yapılmayacak. Jahovic ile Süper Lig ekibi GZT Giresunspor ve 1. Lig’in yeni temsilcisi Pendikspor ilgileniyor.

Ndiaye ve Nwobodo’dan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde eden yönetimin kadro dışı kalan İrfan Can'ın yanı sıra kaptan Halil, Atınç, Tijanic ve Di Santo’yu da satmak için kulüplerle temaslarını sürdürüyor.

Özellikle Halil’in adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılırken, deneyimli oyuncu için en az 3 milyon euro bonservis istendi. Göztepe’de sakatlığını yeni atlatan ancak forma şansı bulamayan Boşnak stoper Mihojevic’le de yol ayrımına gelindi.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşılacak ve Mihojevic’in de sözleşmesi feshedelecek.

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek Göz-Göz genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadroyla sahaya çıkacak.