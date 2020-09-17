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Göztepe Malatya deplasmanında galibiyet arayacak
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasını maç fazlası ve averajla lider tamamlayan Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Ligde ilk haftada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftanın açılış maçında galibiyet arayacak.
Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.
Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor süper lig GöztepeSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:49
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