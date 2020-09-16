Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, vakfın aylık olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sepil, kulüplerin yaşadıkları maddi zorlukları tartıştıklarını belirtti.

"Bugün konuştuğumuz en önemli konu, pandemi sonrası oluşan kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklardı. Bunlarla ilgili neredeyiz, birlikte ne yapabiliriz bunları tartıştık. Pandemi sonrası kulüplerin en önemli gelir kaynaklarında önemli azalmalar var."

Başkan Sepil, yayıncı kuruluşun kulüplere yapacağı ödemelerde henüz netlik olmadığını açıkladı.

"Anadolu kulüplerinin gelirlerinin en önemli kısmı olan televizyon gelirlerinde henüz netlik yok. Bu konuda yetkili mercii olan federasyon, yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar kulüpler avansı aldığı için operasyonlarını daha kolay ve daha akıllı bir şekilde yönetiyordu. Bu konu henüz netleşmediği için kulüplere bir avans gelmedi. Federasyon görüşmelerini sürdürüyor. Beklentimiz sürecin en kısa sürede sonlandırılması. Kulüpler Birliği Vakfı olarak aynı noktada duruyoruz. Kontrat ne diyorsa bizim hakkımız odur. Kontratın gerekli ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını bekliyoruz. Umudumuz bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması."

"Statların belli bölümü ve localar için bakanlıkla görüşeceğiz"

Sepil, pandemi nedeniyle kulüplerin maç günü gelirlerinden de mahrum kaldığını anlattı.

"Yayıncı kuruluş dışında maç günü gelirleri de çok önemli kulüplerimiz için. Maç günü gelirlerimizde de ciddi bir gelir kaybı var. Sorun sadece Türkiye'de değil, dünyada bütün spor müsabakalarını etkiliyor. Beklentimiz maçların yüzde yüz seyircili başlaması değil. Birçok Avrupa ülkesinde ligler başladı. Belli oranda az da olsa seyirci alınmaya başlandı. Bu konuda karar sağlık bakanlığı yetkililerindedir. Sağlık ve spor bakanlığı ile konuyu görüşüp en azından statların belli bölümlerinin, örneğin localar gibi alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılması talebinde bulunacağız. Bu konunun ana mercii Sağlık Bakanlığıdır. Bu konuda Spor Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan bir randevu talep ederek düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılacağını kendilerine aktaracağız."

Mehmet Sepil, amatör branşlar için yapılan harcamaların vergi iadesinin geçen sene alınamadığını aktardı.

"Cumhurbaşkanımızın yardımıyla çıkarılan amatör branşlar adına yapılan vergi iadesiydi. Geçen sene bu yasada bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla geçen sene bu ödemeleri kulüpler alamadı ama sayın Maliye Bakanımızla geçen hafta yaptığımız toplantıda bu ve bunun benzeri konularda düşüncelerimizi ilettik. Bunun da en kısa süre içinde hayata geçeceğini duyuyoruz. Bu da kulüpleri ciddi olarak ferahlatacak. Bakanımız da toplantımızda bizi dikkatle dinledi."

"Önümüzdeki sezon planlaması için TFF ile görüşme halindeyiz"

Sepil ayrıca gelecek sezon alınacak kararların Türkiye Futbol Federasyonu'na daha erken bildirileceğini vurguladı

"Lisans konusu olsun, yabancı sayısı olsun birçok konuda kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene bu sürecin çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için önümüzdeki senenin planlamasıyla ilgili bütün bu çalışmaların şimdiden başlaması için federasyonla işbirliği halindeyiz. Son dakikada karar verip son dakikada aksiyonlar almak yerine bu konularda yapılması gereken değişiklikler varsa kulüplerin görüşlerini federasyona iletmek gerekiyorsa hızlı bir şekilde iletme kararı aldık. En azından aynı sorunları gelecek sezon yaşamamamıza yardımcı olacak."

"Devre arasına kadar görevdeyim"

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevini bırakmak istediğini söyledi.

"Başkanlık zorlu bir görev. Görevi yürütmek için bir başkanın zamanını tamamen buraya ayırması gerekiyor. Bunu uzun süre yapamayacağımı seçimden önce de başkanlara söylemiştim. Devre arasına kadar değişiklik yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. İkinci yarıda yeni başkan göreve gelecek."