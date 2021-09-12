Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir karşısında Göztepe 64. dakikada Cherif Ndiaye ile beraberliği yakaladı. İzmir temsilcisi 83. dakikada David Tijanic'in attığı golle 2-1 üstünlük kurdu.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro da ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe, puanını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte takımının ilk golünü kaydeden Cherif Ndiaye, ikinci golün de asistini yaptı. David Tijanic de Göztepe formasıyla ilk golünü kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Başakşehir yine kaybetti

Süper Lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonundan sonra geçen yıl ligde ilk galibiyetini 5. haftada ulaşan Medipol Başakşehir, bu sezon da ilk 4 haftada galibiyet alamadı.

Geçen sezon ilk 4 haftayı 1 puanla kapatan Medipol Başakşehir bu yıl puan elde edemedi.

Müsabakayı 3 bin 995 biletli seyirci takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Göztepe yeni çalıştırıcısı Nestor El Maestro ilk maçına çıktı

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayan ancak 3. haftanın ardından tecrübeli teknik direktörle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip takımın başına Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getirdi.

Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki 32. çalıştırıcısı olan El Maestro, Andra Kutik (1960-1961), Dinca Schileru (1971-1972), Oscar Hold (1975-1976), Ilie Datcu (1981-1982, Zoran Ristic (1981-1982) ve Jozef Jarabinsky'nin (1999-2000) ardından 7. yabancı isim olarak görev yapacak.

Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe, 3. haftada 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. İzmir temsilcisinde Kerim Alıcı ve Makana Baku'nun yerine Dino Arslanagic ile Lourency forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte Lourency bu sezon ilk 11'de ilk kez şans buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribünde üzerinde "Senin sesin yenilgi tanımaz" yazılı pankart açtı.

[Fotoğraf: AA]

Medipol Başakşehir'de 4 değişik isim

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman ise 4 değişiklik yaptı. İstanbul temsilcisinde Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Junior Caiçara ve Fredik Guldbrandsen'in yerine Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Stefano Okaka mücadele etti.

Medipol Başakşehir'in yeni oyuncularından Stefano Okaka bu sezon ilk kez forma şansı buldu

Geçen sezon forma giyen Göztepe'de forma giyen Peter Zulj, yeni takımı Medipol Başakşehir'de eski takımına karşı yedek soyundu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın 7. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza sahası sol çapraz pozisyonda Deniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lourency'nin sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Visca'nın topuna hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda Tolga'nın kaleye göndermek istediği top, kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle Duarte'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Medipol Başakşehir 1-0 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada sol kanattan Soner'in yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Cherif Ndiaye'nin kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı.

GOL - 64. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Lourency'nin yaptığı ortada Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

GOL - 83. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in güzel vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 88 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Atakan Çankaya), Cherif Ndiaye, Lourency (Dk. 70 Baku, Jahovic (Dk. 46 Tijanic)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 63 Rodrigues), Duarte, Ndayisimiye, Lima (Dk. 86 Guldbrandsen), Visca (Dk. 75 Chadli), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atabey Çiçek), Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka

Goller: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Cherif Ndiaye, Dk. 83 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir, Dk. 75 Obinna, Dk. 90+3 Halil Akbunar, Dk. 90+5 İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Nestor El Maestro: Bugün çok pozitif şeyler oldu

Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, takımın başında ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Geriye düşmelerine rağmen sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Maestro, "Takımın ilk galibiyeti, benim 3 puanım, Tijanic'in ilk golü. Bugün çok pozitif şeyler oldu." dedi.

Maestro, ikinci yarıda orta alana bir oyuncuyu daha aldıklarını belirtti.

"Defansif olarak daha inatçıydık. Oyuna bir yaratıcı oyuncu daha attık. Daha tehlikeli pozisiyonlar bulduk. Bu değişiklikler doğru kararlardı ancak ilk yarıda yakaladığımız pozisyonları da unutmamamız gerekiyor."

İlk yarıda sakatlanan Murat Paluli'nin durumunun sorulması üzerine Maestro, oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.

Aykut Kocaman: Dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum yani

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, İzmir deplasmanında en az 1 puanla dönüp, kendileri adına kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçladıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Kocaman, rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle daha enerji yükselmelerinin olacağını tahmin ettiklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydetti.

“Maçın hakemine de özellikle bir şekilde söylemem lazım. Berbat bir hakemlik yaptı. Özellikle maçın gidişatını etkileyen, sonucu etkileyen bir şey olmadı ancak tecrübeli hakemlerin sergilediği bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle gibi kararlarla etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı, oyunun son 5 dakikasında bize uydurma fauller vermeye çalıştı.”

Kocaman, müsabakanın ilk yarısında mükemmele yakın bir oyun sergilediklerini ve öne geçtiklerini ancak daha sonra buldukları pozisyonu hem değerlendiremediklerini hem de Göztepe kalecisi İrfan Can’ın başarılı kurtarışlar yaptığını söyledi.

Meslek hayatında çok karşılaştığı bir durum içerisinde olmadıklarını kaydeden Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum yani. Bunu tarif etmek mümkün değil.” dedi.