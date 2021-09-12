Karşılaşmanın açılış golü 20. dakikada geldi. Edgar’ın hatalı pasında araya giren Emre Kılınç, takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

33. dakikada sahneye bir kez daha Emre Kılınç çıktı. Tecrübeli oyuncu, Halil’in çevirdiği topu filelere yolladı.

İlk yarının son bölümüne girilirken Trabzonspor farkı bire indirdi. Bakasetas’ın kafayla çevirdiği topu kontrol eden Cornelius, soyunma odasına girerken durumu 2-1’e getirdi.

Maçın 62. dakikasında skora eşitlik geldi. Hamsik’in attığı çalım ve verdiği pas sonrası topla buluşan Nwakaeme, topu filelerle buluşturmayı başardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve zorlu mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı.

10 puana yükselen Trabzonspor bu sonuçla ligde ilk puan kaybını yaşarken, 8 puana çıkan Galatasaray ise 4 maç sonunda iki karşılaşmada puan kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Peres'in uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Muslera, yatarak topu kontrol etti.

GOL - 20. dakikada Galatasaray, golü buldu. Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

25. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

26. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Morutan'ın çıkardığı topu Halil İbrahim Dervişoğlu kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi.

29. dakikada Hamsik'in pasında, ceza alanı içinde Cornelius'un yerden şutunda, kaleci Muslera, yatarak topa sahip oldu.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada ceza alanına sokulan Morutan'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

GOL - 33. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürk'ün şutunda açıyı daraltan Uğurcan Çakır'dan dönen topu Halil İbrahim Devrişoğlu, penaltı noktasındaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

Bu golün ardından kale arkası bölümünden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarıya çıkartıldı.

GOL - 41. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Hamsik'in soldan ortasında Bakasetas, topu Cornelius'a indirdi. Bu futbolcu topu kontrol ederek ayağıyla filelere yolladı. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

61. dakikada Cicaldao'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Babel'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

GOL - 62. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Galatasaray ceza alanı sol tarafında son çizgide topla buluşan Hamsik, rakipten sıyrılarak meşin yuvarlağı uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

71. dakikada ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Muslera topa sahip oldu.

77. dakikada Cicaldau'nun ortasında, yakın mesafede topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünde Yusuf Sarı çıkardı.

90. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muslera, güçlükle topu çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Trondsen- Dk. 53 Denswil), Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 37 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 82 Koita)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Emre Kılıç (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Mostafa Mohamed), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 20 ve 33 Emre Kılınç (Galatasaray) Dk. 41 Cornelius, Dk. 62 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Berkan Kutlu (Galatasaray) Dk. 36 Berat Özdemir, Dk. 63 Edgar (Trabzonspor)