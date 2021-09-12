Başkent derbisi MKE Ankaragücü'nün
TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, başkent derbisinde karşılaştı. TRT Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.
Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verdi.
Geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapatan Ankaragücü, 8 puana yükseldii.
Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.
Stat: Eryaman.
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can.
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Tiago Pinto, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Murat Uçar, Abdullah Durak, Gboly Ariyibi, İshak Çakmak, Ali Kaan Güneren, Eren Derdiyok.
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Furkan Şeker, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Gökhan Gül, Dmytro Grechyshkin, Kazenga LuaLua, Blessing Eleke, Sandro Lima.