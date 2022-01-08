Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Antalyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında Göztepe, 9 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligin ilk devresini 15 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Antalyaspor'la 14. randevu
Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de rakibiyle geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Etiketler: Göztepe Antalyaspor Süper Lig
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