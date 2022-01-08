Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'de 5 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Arşiv]
Bugün VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında, bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline COVID-19 testi yapıldı. 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Klüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
???? Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/ntLan5WAL2— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 8, 2022
Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig
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