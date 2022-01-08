Süper Lig'in 20'nci haftasında, bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline COVID-19 testi yapıldı. 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Klüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.