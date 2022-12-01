Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, Çakır'ın yoğun bakımda tamamlanan tedavisinin serviste devam edeceğini söyledi.

Hastanın moralinin iyi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çavdar, "Sağlık durumunu bir süre daha hastanemizde takip edeceğiz." dedi.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi, estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak." diye konuştu.

Olay

Mehmet Çakır, Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanmıştı.

Ameliyata alınan Çakır, yoğun bakım servisine alınmıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştı.