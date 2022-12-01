Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu go-kart pistinde milli sporcularla buluştu
[Fotograf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile go-kart pistinde keyifli bir sürüşe imza attı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, bakanlık merkez binadaki görüşmenin ardından Ankara Altınpark'taki bir go-kart pistine gitti.
Burada go-kart yapan Bakan Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, keyifli anlar yaşadı.
Son Haberler
- 21:04
- 20:23
- 20:16
- 20:35
- 20:05
Sıradaki Haber
TFF'den Sesi Görenler Futbol Ligi şampiyonuna ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz