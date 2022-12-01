Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, bakanlık merkez binadaki görüşmenin ardından Ankara Altınpark'taki bir go-kart pistine gitti.

Burada go-kart yapan Bakan Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, keyifli anlar yaşadı.