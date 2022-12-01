Rekortmen dalgıç Ercümen, Yayladağı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yayladağı Belediyesi Kültür Merkezi'inde ilkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Dr. Hülya Çilekli kanserle ilgili sunum yaptı.

Ercümen de burada yaptığı konuşmada, astım hastalığı nedeniyle çocuklukta yaşadığı zorluklardan bahsetti.

[Fotoğraf: AA]

Ercümen, hastalığını spor ile yendiğini anlattı.

"Hastalık nedeniyle evden dahi çıkamazken, dünyanın her yerine tek başına gidip, tek nefeste 6 metre nefes tutabilen 110 metreye dalabilen çocuğa dönüştüm. Sporun benim yaşantımı değiştirdiği gibi başkasının hayatını da değiştirmesini çok istiyorum. Sporcu olmanıza gerek yok. Rekorlar kırmanıza gerek yok. Sizin için isteğim, düzenli spor yapmanızdır."

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da böyle anlamlı bir etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Ercümen'e teşekkür etti.

Ercümen, etkinlik kapsamında yapılan resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Can Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, İlçe Sağlık Müdürü Mesut Alkaç ve AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de katıldı.