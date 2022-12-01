Ömer Gürsoy başkanlığındaki kurul üyelerinin Sesi Görenler Futbol Ligi'nde bu sezonu şampiyon tamamlayan başkent kulübünü ziyaretinde, başkan Yusuf Sayyıdan, kulüp yetkilileri ile futbolcular yer aldı.

Sayyıdan'ın görme engeliler futboluna katkılarından dolayı plaket takdim ettiği Ömer Gürsoy, şampiyon kulübü kutladı ve futbolculara milli takım forması verdi.