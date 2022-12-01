Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den Sesi Görenler Futbol Ligi şampiyonuna ziyaret
[Fotograf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu, Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
Ömer Gürsoy başkanlığındaki kurul üyelerinin Sesi Görenler Futbol Ligi'nde bu sezonu şampiyon tamamlayan başkent kulübünü ziyaretinde, başkan Yusuf Sayyıdan, kulüp yetkilileri ile futbolcular yer aldı.
Sayyıdan'ın görme engeliler futboluna katkılarından dolayı plaket takdim ettiği Ömer Gürsoy, şampiyon kulübü kutladı ve futbolculara milli takım forması verdi.
Etiketler: TFF
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