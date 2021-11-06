Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Golbol Erkek Milli Takımı kayıpsız devam etti
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Karadağ'ı 6-4 mağlup etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Karadağ ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını milli takım 4-2 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak müsabakadan 6-4 galip ayrıldı.
Şampiyonada ikinci galibiyetini alan Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın Almanya ile karşılaşacak.
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