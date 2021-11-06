Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Hatayspor, 13 puanlı rakibi Adana Demirspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Atakaş Hatayspor ise yükselişini sürdürmenin planlarını yapıyor.

Bordo-beyazlı ekip, rakibini yenerek zirveden kopmak istemiyor. 23 puanı olan Hatay ekibi zorlu deplasmanda sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey'den faydalanamayacak.