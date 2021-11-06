Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde son 3 haftada 4 puan alan Göztepe, 9 puan ve averajla 17. durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic ve cezalı Obinna Nwobodo, yarın forma giyemeyecek.

Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Halil Akbunar'ın maç kadrosunda yer almasının beklendiği İzmir temsilcisinde sakalığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Atınç Nukan'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'un puanı 20. Yeşil beyazlıların geride kalan 11 haftada yalnızca 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Teknik direktör İlhan Palut ile iyi bir çıkış yakalan İttifak Holding Konyaspor, son 2 maçını da kazandı.

Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe'yi mağlup eden yeşil beyazlılar, zorlu deplasmana moralli geldi. Konya ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ahmed Hassan'ın sakatlığı ise sürüyor.

Konyaspor'la 9. randevu

Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada rakibine karşı tek yenilgisini geçen sezonun 40. haftasında 1-0'lık skorla yaşayan Göztepe, diğer 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.