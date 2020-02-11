Gol krallığında yarış hız kesmedi
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı geride kaldı. Peki gol ve asist krallığında son durum ne? İşte detaylar...
Süper Lig'de geride kalan 21 haftada attığı 16 golle Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, gol krallığında Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Papiss Cisse ile zirvede yer alıyor.
19 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran Cisse şimdiden geçen sezon sonundaki gol sayısını yakalamış oldu. Golcü futbolcu geçen sezon 26 maçta 16 gol kaydetmişti.
Asist krallığında ise zirve Caner Erkin'in. 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş forması ile çıktığı 20 maçta 9 asiste imza attı.
İşte Süper Lig'de gol ve asist krallığında son durum:
Gol Krallığı:
Alexander Sörloth - 20 maçta 16 gol (Trabzonspor)
Papiss Cisse - 19 maçta 16 gol (Aytemiz Alanyaspor)
Adis Jahovic - 19 maçta 12 gol (Antalyaspor)
Vedat Muriç - 20 maçta 12 gol (Fenerbahçe)
Bogdan Stancu - 15 maçta 11 gol (Gençlerbirliği)
Asist krallığı:
Caner Erkin - 20 maçta 9 asist (Beşiktaş)
Ömer Bayram - 17 maçta 8 asist (Galatasaray)
Edin Visca - 21 maçta 8 asist (Medipol Başakşehir)
Adem Ljajic - 19 maçta 6 asist (Beşiktaş)
Guilherme - 20 maçta 6 asist (Trabzonspor)
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