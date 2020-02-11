Adem Büyük son haftalarda Galatasaray’ı sırtlayan oyuncuların başında geliyor.

Sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa’yı 3-0 yendiği maçta iki gol atan tecrübeli futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı.

Ligde forma giydiği 18 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Adem Büyük, Falcao ve Babel ile birlikte sarı kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu olmayı başardı.

32 yaşındaki oyuncu, Falcao ve Andone’nin sakatlıklarından dolayı sahalardan uzak kaldığı dönemde teknik ekibin elini güçlendirdi.

Tecrübeli golcü, sezon başında Galatasaray'a transferinde yapılan yaşı ile ilgili eleştirilere de cevap vermiş oldu.

Adem Büyük’ün gol attığı 4 maçta da Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

32 yaşındaki futbolcu takımının kazandığı 12 puana katkı yaparken kulübüne de önemli bir gelir sağladı.

Yıllık 3 buçuk milyon lira garanti ücret alan Adem Büyük, daha şimdiden sarı kırmızılı kulübe kendisi için harcanan paranın beş katını kazandırdı.

Tecrübeli oyuncunun gol attığı dört maçta alınan galibiyetlerle Galatasaray’ın kasasına 17 milyon lira girdi.

Şampiyonlar Ligi’nde 1-1 biten Brugge maçında da takımının tek golünü atan Adem Büyük, sarı kırmızılı kulübe 900 bin euro kazandırmıştı.