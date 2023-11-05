Gol düellosunun kazananı Antalyaspor

Corendon Airlines Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Antalyaspor, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu üst üste gollerle 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının başında üst üste 3 gol birden bulan Antalyaspor’a karşılık vermek istese de sonuca gidemedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Antalyaspor, ikinci yarıda gösterdiği performansla 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonuçla ligde 4. galibiyeti alan Akdeniz ekibi, 15 puanla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor’un ligde 3 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrılarak ligdeki 4. mağlubiyetini almış oldu. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, 19 puanla 5. sırada kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Tayfur Bingöl'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Leite'de kaldı.

21. dakikada Chamberlain'i sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin sağından dışarıya çıktı.

30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert vurduğu meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarıya gitti.

33. dakikada Chamberlain'in pasında topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Salih Uçan'ın dokunduğu meşin yuvarlak dışarıya gitti..

GOL - 45+2. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında arka direkte topu alan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL - 46. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Sagiv Jehezkel'in pasında Dario Saric topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 50. dakikada Bytyqi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Jehezkel kaleci Ersin'i geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

GOL - 57. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pasında Sagiv Jehezkel, meşin yuvarlağı şık vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-1

65. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.

68. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

GOL - 80. dakikada Ante Rebic'in pasında topla buluşan Muleka'nın şutu filelere gitti. 3-2

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Jakub Kaluzinski dk. 83), Saric (Bahadır Öztürk dk. 90+4), Jehezkel (Ufuk Akyol dk. 83), Safuri (De Streek dk. 72), Bytyqi (Larsson dk. 72), Adam Buksa

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly (Valentin Rosier dk. 45), Zainutdinov, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 85), Gedson Fernandes, Chamberlain (Jackson Muleka dk. 60), Tayfur Bingöl (Ante Rebic dk. 60), Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 85), Cenk Tosun

Goller: Dario Saric (dk. 46), Sagiv Jehezkel (dk. 50 ve 57) (Antalyaspor), Cenk Tosun (dk. 45+2), Muleka (dk. 80) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Adam Buksa (Antalyaspor), Salih Uçan, Fernandes, Rebic (Beşiktaş)

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, A. Bora Özkara