Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın 10. dakikasında Thaciano'nun golüyle 1-0 üstünlük kuran Altay, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR'dan izlediği pozisyonun ardından verdiği penaltıda Maxim'in golüne engel olamadı.

Doğan Erdoğan'ın kendi kalesine attığı golle bir kez daha 2-1 üstünlük kuran Altay karşısında Gaziantep FK, Maxim'le bir gol daha bularak ilk yarının 2-2 eşitlikle bitmesini sağladı.

İkinci yarıda Andre Poko ile bir kez daha üstünlük kuran Altay, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 25'e çıkaran Altay, maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı.