Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor'dan farklı tarife
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibin golünü 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı attı.
Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Candeias, 33'te Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Diedhiou, 42. dakikada Novais ve 87'de Oğuz Aydın kaydetti.
Konyaspor forması giyen Eray Birniçan 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 3 hafta sonra galip gelen Alanyaspor puanını 43'e yükseltirken 4 maçtır kazanamayan ikinci sıradaki Konyaspor 49 puanda kaldı.
Etiketler: Alanyaspor Konyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 18:51
- 18:47
- 18:42
- 18:28
- 18:30
Sıradaki Haber
Giresunspor rahat nefes aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz