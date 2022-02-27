Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Hatayspor, karşılaşmayı 5-2 kazanan taraf oldu.

Yeni Malatyaspor'un maçtaki gollerini 70. (Penaltı) ve 80. dakikalarda Dicko atarken, Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21, 34 ve 84. dakikalarda El Kaabi, 25. dakikada Benzia ve 89. dakikada Saint-Louis kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor 42 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 17 haftaya çıkan Yeni Malatyaspor ise 17 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.