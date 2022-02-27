Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19'a yakalanan Toshack yoğun bakıma alındı
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yoğun bakıma alındı.
İspanyol basını, 72 yaşındaki Galli teknik direktörün, dün akşam Barselona'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığını yazdı.
Solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen Toshack'ın sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Son olarak 2018 yılında İran'da Tractor Sazi'yi çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında Beşiktaş'ta görev almıştı.
Toshack'ın 1989-1990 ve 1999 yıllarında teknik direktörlük yaptığı Real Madrid Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Galli teknik adama acil şifa dileğinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs
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