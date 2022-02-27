Beşiktaş, Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta yenilgi yaşamazken, bu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 8 maçta Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'a da 3-2 üstünlük sağladı.

Beşiktaş aynı dönemde Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarını berabere tamamladı.

Sezonun en uzun yenilmezlik serisi

Beşiktaş bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı.

Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi.

Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren Beşiktaş, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu.