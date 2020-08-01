Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu ertelendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıya, 721 üyeden sadece 12'si katıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü genel kurul 8 Ağustos Cumartesi gününe alındı.
Bu tarihte kongre, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Etiketler: giresunspor Olağanüstü Genel KurulSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 18:00
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