Haber Giriş: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
İstanbul'da 12 Mart'ta oynanan turun ilk maçını 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla rövanş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir kopenhagSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 17:57
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