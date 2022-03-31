Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da Souleymane Doukara'nın sözleşmesi feshedildi
[Fotoğraf: DepoPhotos - arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Souleymane Doukara'nın, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.
Gerçekleştirdiği sevinç gösterileri, sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oyuncunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Bilgilendirme— GZT Giresunspor (@Giresunspor) March 31, 2022
GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir.
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Etiketler: Giresunspor Süper Lig
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