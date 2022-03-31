Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Souleymane Doukara'nın, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.

Gerçekleştirdiği sevinç gösterileri, sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oyuncunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Bilgilendirme



GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir.



Detaylar: https://t.co/guveLUcoYV