Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun bugün yapılan ileri tetkikleri ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz iç yan bağ bölgesinde esneme tespit edildi.

Oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandı.

"Oyuncumuzun 2 ila 3 hafta içerisinde takımdaki yerini alması beklenmektedir."