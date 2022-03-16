Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da Flavio 3 hafta yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun 2-3 hafta içerisinde takımdaki yerini almasının beklenildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun bugün yapılan ileri tetkikleri ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz iç yan bağ bölgesinde esneme tespit edildi.
Oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandı.
"Oyuncumuzun 2 ila 3 hafta içerisinde takımdaki yerini alması beklenmektedir."
Flávio Medeiros'un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— GZT Giresunspor (@Giresunspor) March 16, 2022
Etiketler: Giresunspor Süper Lig
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