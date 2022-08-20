Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu.

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Kasımpaşa, ikinci maçta ise Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, ikinci kez takımın başına geçen Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

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