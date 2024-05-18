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Ekonomi
AA 18.05.2024 15:13

Kamu ihalelerine yönelik düzenleme

Kamu İhale Kurumu, mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihaleleriyle ilgili düzenlemeye gitti.

Kamu ihalelerine yönelik düzenleme

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde değişiklik öngören düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilanı veya duyurusu 15 Haziran ve sonrasında yapılacak ihalelerde, yüklenicinin iş ortaklığı olduğu durumlarda, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

İş deneyim belgesinin, yüklenicinin unvan ve tür değiştirmesi veya devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi durumlarında nasıl düzenleneceği belirlendi.

Düzenlemeler kapsamında fiyat dışı unsurların kullanımına işlerlik kazandırılacak ve etkinliği artırılacak.

Aşırı düşük teklif açıklama sürecinin iyileştirilmesine ve yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesine ilişkin mevcut durumda uygulanan parasal tutar (yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birinin altı olan ihaleler) eşik değerin yarısına yükseltilecek.

Mal alımı ihalelerinde demonstrasyon ve numune değerlendirme usullerine, hizmet alımı sözleşmelerindeki aykırılık halleri ve cezalara ve kısmi teklife açık ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına dair düzenlemeye gidildi.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılacak ve işçilik giderine yer verilecek. Personel için öngörülen maliyet, sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında olamayacak. Öte yandan, bu tür hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin (damga vergisi vs.) hesaplanması ve hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere ağırlık oranlarını gösterir sabit katsayıların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili düzenleme yapıldı.

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek/tüzel kişiler ile iş ortaklığı/konsorsiyum oluşturabilecek.

Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla bu değişikliklere ilişkin belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacak.

Ayrıca ilanı veya duyurusu 1 Ekim ve sonrasında yapılacak ihalelerde ihaleye katılım engeli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limiti 5 bin lira olarak belirlendi.

İhale, alım ve sözleşme süreçlerinde EKAP üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği" ile eki "Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname" ve bağlı diğer düzenlemeler 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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