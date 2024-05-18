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Ekonomi
AA 18.05.2024 11:27

Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırıldı

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırıldı
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olduğunu ve 2006'da engelli bireylerin öncelikle ailelerinin yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." 

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