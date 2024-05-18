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TRT Haber 18.05.2024 15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü. Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz.

 

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