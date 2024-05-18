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Gündem
AA 18.05.2024 14:46

Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.

Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bakan Bak'tan Yıldırım'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından milli atlet Yıldırım'ı tebrik ederek şunları kaydetti;

Serkan Yıldırım Dünya Şampiyonu. Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum.

 

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Atletizm Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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