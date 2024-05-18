Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından milli atlet Yıldırım'ı tebrik ederek şunları kaydetti;
Serkan Yıldırım Dünya Şampiyonu. Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum.
Serkan Yıldırım Dünya Şampiyonu!????— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 18, 2024
Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum.????????????????
pic.twitter.com/ji3nAWd6To