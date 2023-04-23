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Spor
AA 23.04.2023 14:47

Giresunspor Başakşehir'i ağırlayacak

Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Giresunspor Başakşehir'i ağırlayacak
[Fotograf: AA]

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İki takım da son haftalarda istediği sonuçları alamıyor.

Son maçında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Giresunspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Giresunspor son 13 lig maçında sadece 1 galibiyet elde etti.

Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Hakan Keleş'in öğrencileri, bu süreçte 7 mağlubiyet, 5 de beraberlik yaşadı.

Ligde son 8 maçında yalnızca bir galibiyet elde eden ve oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybeden Medipol Başakşehir, haftaya 45 puanla, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor'un averajla önünde 5. sırada girdi.

Başakşehir'de 4 oyuncu cezalı

Turuncu-lacivertli ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner, Giresun deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sarı kart cezalısı Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir ile sakatlığı bulunan Eden Karzev de bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Stefano Okaka ve Serdar Gürler'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Dört oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Serdar Gürler, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 33. haftada oynanacak Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacak.

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