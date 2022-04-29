Giresunspor Adana Demirspor karşısında
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
GZT Giresunspor, 21. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Karadeniz ekibi 48. dakikada Serginho ile farkı ike çıkardı. 2-0
Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 40 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.
15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga
Gol: Dk. 21 Umut Nayir (GZT Giresunspor)
- 21:44
- 21:44
- 21:05
- 21:48
- 20:40