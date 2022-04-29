Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ile 82. dakikada Miha Zajc kaydetti.

Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Gaziantep FK'nın gollerini 64. dakikada Sagal ile 90+7. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim attı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe yenilmezlik serisini 11 maça çıkartarak 68 puana yükseldi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz gördüğü sarı kart nedeniyle 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son veremedi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK ise 42 puanda kalarak küme düşme hattına yaklaştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Rossi, topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi. 1-0.

23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti.

35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın yerden sert ortasında Serdar Dursun'un az gerisinde kalan topa gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Fenerbahçe penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta attı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Mert Hakan Yandaş'ın yerden sert ortasında altı pas önünde Serdar Dursun'un vuruşunda top ağlara gitti. 2-0.

GOL - 65. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Figueiredo'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.

GOL - 84. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde rakibinden sıyrılan Zajc, köşeye plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-1.

GOL - Gaziantep FK, 90+7. dakikada VAR sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo (Dk. 86 Sosa), Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Berisha), Rossi (Dk. 90+2 Burak Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Valencia)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 71 Mirza Cihan), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih (Dk. 77 Merkel), Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Furkan Soyalp), Sagal, Muhammet Demir (Dk. 87 Mendyl), Figueiredo

Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 62 Serdar Dursun, Dk. 84 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Sagal, Dk. 90+7 (Penaltıdan) Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 52 Dijilobodji, Dk. 56 Vetrih ve Kitsiou, Dk. 69 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 80 Serdar Aziz (Fenerbahçe)